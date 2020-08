Vechtpartij Brusselse jongeren in Blankenberge: "Individueel gedrag niet veralgemenen naar grote groepen"

Het gevecht van zaterdag in Blankenberge brengt de problematiek van jongerenbendes in Brussel opnieuw naar boven. Elke Van Hellemont is professor Criminologie aan de universiteit Kent van Canterbury en bestudeert deze problematiek al jaren. Ze vindt dat we voorzichtig moeten zijn wanneer we over jongerenbendes spreken, omdat het moeilijk te zeggen is wie daarbij hoort. “Een veel nuttigere manier om dit te bespreken is gewoon kijken naar het gedrag dat gebeurd is en zeggen dat we dat niet aanvaarden. Ongeacht of die mensen nu tot een stadsbende behoren of tot om het even welke andere groep.”