VTM zendt na de zomer op 4 zenders uit: Q2, Vitaya en CAZ worden VTM2, VTM3 en VTM4, slogan "VTM kleurt je dag" is terug

DPG Media houdt niet enkel grote kuis in hun zenderaanbod: ook in hun eigen videoplatform VTM GO blijven ze investeren. Kijkers kunnen programma's tot 30 dagen na uitzending bekijken, onderbroken door reclameblokken en dus gratis. En samen met Telenet werken ze in een "joint venture" aan de veelbesproken Vlaamse Netflix: een betalend streamingplatform met eigen producties en vooral zonder reclame.

"Een droom waar we nog steeds bijzonder enthousiast over zijn, en die we graag dit jaar nog zouden willen lanceren als het even kan. Maar die zaak ligt nu bij de Europese Commissie. Ik kan er dus weinig over kwijt, om ons project niet te hypothekeren. De honger is groot, maar we houden ons aan de regels van het spel en wachten af", aldus nog Lodewyckx.