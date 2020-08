Einde van jarenlange procedureslag: voorbereidende werken voor nieuwe gevangenis Dendermonde zijn gestart 

"Het dossier sleept eigenlijk al veel te lang aan", gaat Buysse verder, "qua voorbereiding en dossiers maar er is ook een veel te lange proceduretijd geweest. Toch wel straf, want de neuzen wijzen eigenlijk al altijd in dezelfde richting: die van de stad, het Vlaams Gewest en de Federale overheid." Maar er kwam heel wat protest van actiecomités die de locatie tussen het Oud Klooster, de spoorlijn Dendermonde-Gent en de Dender niet zagen zitten. Volgens hen ligt die site te dicht bij een woonwijk en zal dat veel hinder geven. Het werd uiteindelijke een ware procedureslag van verschillende actiecomités. Maar volgens de burgemeester is de bepaling van de locatie goed voorbereid door verschillende overheden en werd die telkens begeleid door een milieueffectenrapport. "We hebben gekozen voor de best mogelijke locatie. Aanvankelijk zou het verkeer voor de gevangenis door die woonwijk moeten, maar door een brug over de Dender wordt de woonwijk nu helemaal gespaard. Er zal geen verkeer door de wijk moeten, ook geen werfverkeer. We hebben dus naar hen geluisterd, jammer dat ze toch bleven procederen. De alternatieven die zij voorstelden lagen bovendien nog dichter bij een woonwijk en waren slechter gelegen qua ontsluiting"