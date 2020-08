Op het Indonesische eiland Sumatra is de vulkaan Sinabung vanochtend een derde keer uitgebarsten. De vulkaan spuwt as en rook tot 7.500 meter hoog de lucht in. Het was de derde uitbarsting van de vulkaan sinds zaterdag, toen een 4.460 meter hoge wolk van as en rook in de lucht werd gespuwd. Er zijn geen meldingen van slachtoffers. De vulkaan Sinabung barst sinds 2013 regelmatig uit. In 2013 werden tienduizenden mensen dakloos.