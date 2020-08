Biostatisticus Molenberghs waarschuwt: "Beter om naar provinciale cijfers te kijken in plaats van nationale cijfers"

"Als we kijken naar de situatie vandaag, dus ter hoogte van de zwarte lijn, lijkt het alsof we goed bezig zijn", stelt Molenberghs. "De provincie Antwerpen lijkt voorbij haar piek te zijn en ook de nationale cijfers groeien minder sterk. En die trend zal zich nog even voortzetten in de toekomst: het aantal besmettingen in Antwerpen zal nog meer dalen en door die daling is het zelfs waarschijnlijk dat de nationale cijfers ook licht zullen dalen. Intuïtief zullen we juichen, want het zal de goede kant uitgaan in de meest getroffen provincie Antwerpen én in België in het algemeen."