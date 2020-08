Wat moet je doen om het dragen van een masker in de hitte draaglijk te houden (en wat vooral niet)?

Op vele openbare plaatsen moeten we een mondneusmasker dragen. “Maar de afgelopen dagen hebben we allemaal ondervonden dat het dragen van zo’n masker niet aangenaam is met dergelijke hoge temperaturen”, geeft Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum toe.

“Toch mogen we tijdens deze hittegolf het virus geen kans geven”, benadrukt de woordvoerder. “Het is niet omdat het warm is en het onaangenaam is om een masker te dragen, dat we het masker niet meer hoeven te dragen. Draag dus ook tijdens deze hitte je mondneusmasker, waar het moet.”

Daarom geeft het Crisiscentrum een aantal tips om het enigszins “aangenamer te maken”: