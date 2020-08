Tropische temperaturen houden aan, pas vanaf donderdag wat frisser

Er waait vandaag een zwakke veranderlijke tot oostelijke wind. Aan zee is de wind matig uit oost krimpend naar noordoost. Vanavond en -nacht is het opnieuw licht- tot wisselend bewolkt met nog kans op een paar lokale (onweers)buien. In de meeste streken blijft het wel droog. Het wordt nogmaals een zeer zachte nacht met minima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de steden. De oosten- tot zuidoostenwind waait overwegend zwak.