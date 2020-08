Hitte tilt wegdek op tussen Zedelgem en Torhout

Op de Torhoutsesteenweg in Torhout, net op de grens met Zedelgem, kwam het wegdek gisteren door de hitte omhoog. De warmte doet het wegdekmateriaal uitzetten en als de voegen tussen de betonplaten te weinig ruimte bieden, zoekt het beton een andere uitweg. Er ontstond een spectaculaire bult op de baan. De politie ging meteen ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en ongelukken te voorkomen. Daarna werden mobiele verkeerslichten geplaatst.

“Alle verkeer langs de Bruggestraat moet nu over 1 rijstrook", zegt de burgemeester van Torhout, Kristof Audenaert (CD&V). "Maandag starten ook de werken aan de op- en afrit van Torhout. Beide wegen zijn gewestwegen. Ik sta in contact met het Agentschap Wegen en Verkeer om te bekijken hoe we dit best aanpakken." De burgemeester vraagt alvast om de buurt zoveel mogelijk te vermijden.