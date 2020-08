Werken fietsbrug aan sluizencomplex Godsheide gaan van start

Wie vandaag al fietsend het kanaal wilt oversteken, kan dat volgens de gedeputeerde niet op een veilige manier. “Er is te weinig plaats op het sas om een goede fietsinfrastructuur aan te leggen. Met de bouw van een aparte fietsbrug wordt dit probleem verholpen en creëren we een vlotte, veilige en comfortabele verbinding op het niveau van een fietssnelweg. Van hieruit zal de hele provincie aan je voeten liggen. Het Limburgse fietssnelwegnetwerk is namelijk opgebouwd rond een Noord-Zuid-as van Hamont-Achel naar Gingelom en een Oost-West-as van Tessenderlo naar Lanaken. Ter hoogte van Hasselt sluiten deze assen via de Cordaroute op elkaar aan, dankzij deze nieuwe fietsbrug."