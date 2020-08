West-Vlaamse COVID-19-afdelingen lopen stilaan leeg

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper heeft de laatste COVID-19-patiënt vorige week dinsdag de kliniek verlaten. Ook in het Sint-Jan- en het Sint-Lucasziekenhuis in Brugge zijn er geen patiënten meer. In het AZ Groeninge in Kortrijk lagen er net voor het weekend nog 2 COVID-19-patiënten. In het AZ Delta in Roeselare, in de zwaarst getroffen regio van West-Vlaanderen, liggen er nog 8 patiënten. Tijdens de tweede piek lagen er daar 30.

"Op 24 juli hadden we de tweede piek in West-Vlaanderen met 56 opgenomen patiënten. 7 daarvan lagen toen op de dienst intensieve zorgen. Gisterenavond lagen er nog 15 patiënten in het ziekenhuis in de hele provincie West-Vlaanderen", zegt hoofdarts Dirk Bernard van AZ Sint-Lucas in Brugge. "Het aantal ziekenhuispatiënten heeft niet direct iets te maken met het aantal besmettingen. De huidige patiënt is veel jonger dan de patiënten die we verzorgd hebben in de periode van maart tot mei. Die jongere mensen herstellen ook vlotter en hebben vaak minder nood aan een ziekenhuisopname."