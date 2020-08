"Wit-Russen zijn wakker geworden": politie en betogers opnieuw slaags na omstreden herverkiezing "laatste dictator van Europa"

"We konden alleen de stembussen zien. Die konden we tellen. Dat is al een inbreuk", vertelt ze over de stembusgang van afgelopen weekend. "Onafhankelijke waarnemers niet binnenlaten, is een inbreuk. Niemand van ons mocht aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. Ook dat is een ernstige inbreuk. En dan praat ik nog over een goed stembureau."

Bij de stembusslag kreeg president Loekasjenko met een verenigde oppositie onder leiding van Svetlana Tichanovskaja. Die oppositie kreeg opvallend veel openlijke steun onder de bevolking. "Er is hoop op verandering. Ik denk dat we verandering mogen verwachten in de toekomst", vertelt Olga Tsvetkova. "Het afgelopen jaar zijn de Wit-Russen meer dan ooit verenigd, door corona en de economische crisis. Volgens mij zijn de Wit-Russen wakker geworden en hebben ze geen schrik meer. Dat is een enorme stap vooruit. Maar niemand kan voorspellen of dat ook echt tot verandering zal leiden."