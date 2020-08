Zomerschool.Vlaanderen start vandaag, online en dagelijks op Eén

Zomerschool.Vlaanderen is dus bedoeld om leerlingen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Hoe zit het met de start daarvan? Volgens minister Weyts is er deze week nog overleg met het onderwijsveld en de medische experten van de GEES over de start van het nieuwe schooljaar.

Eerder is er al een systeem uitgewerkt met kleurcodes, van groen tot rood. Per pandemieniveau zijn er maatregelen afgesproken. “Wat we nu nog moeten doen, is afspreken met welke kleurcode we starten op 1 september”, verduidelijkt Weyts. Hij hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen scheppen over het begin van het nieuwe schooljaar.

