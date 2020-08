Aarschot roept inwoners op om niet naar centrum af te zakken voor Sint-Rochusverlichting

Geen traditionele Sint-Rochusverlichting dit jaar in Aarschot. Door de coronacrisis roept het stadsbestuur op om niet naar het centrum af te zakken. "Het is dit jaar een blijf-in-je-kot versie van de Sint-Rochusverlichting", zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). "We keren een beetje terug naar de roots, zoals de traditie is ontstaan. We vragen mensen om zeker nog een kaarsje te zetten. Maar dat alles zonder het randgebeuren en zonder de straat op te trekken. We vragen dit trouwens voor het ganse grondgebied."