Belliardtunnel en Jubelparktunnel in Brussel gesloten door waterlek

In de loop van de voormiddag zijn in Brussel de Belliard- en de Jubelparktunnels gesloten. Dat gebeurde wegens een waterlek. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk.

Brussel Mobiliteit voegt eraan toe dat de Belliardtunnel in de richting van de E40 wel open blijft via de ingang van de Blijde Inkomstlaan.

Een herstellingsfirma is ter plaatse om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Hoelang die werken zullen duren, is nog niet geweten.