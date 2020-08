Blauwalgen in Vilvoorde: captatie- en recreatieverbod voor Zeekanaal en insteekdok

Ook in Leuven vraagt de politie om niet in de bevaarbare waterwegen te zwemmen, omdat het simpelweg niet toegestaan is. “De verleiding blijft bij deze temperaturen natuurlijk heel groot voor mensen om in het water te springen, maar het blijft gewoon zeer gevaarlijk om dat te doen. Die waterwegen zijn daar niet voor voorzien. Qua waterkwaliteit en qua zaken die op de bodem liggen is het gewoon niet veilig om te doen en zeker en vast niet om te duiken”, zegt Nicolas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie..