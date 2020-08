“In week tijd al 1.200 nesten verdelgd”: Oost-Vlaamse brandweerkorpsen overspoeld met aanvragen voor wespenverdelgingen 

Bij de Brandweerzone Vlaamse Ardennen horen we een gelijkaardig verhaal. Daar worden ze momenteel ook overspoeld met aanvragen, legt officier Geert Derlijn uit: "Vorige week waren het er dagelijks ongeveer 100. Gisteren hebben we zelfs 160 wespennesten moeten verdelgen. Op één dag, ja!" Om aan die aanvragen te kunnen voldoen moest iedere post van de brandweerzone 2 ploegen uitsturen. "In het weekend hebben we zelfs extra ploegen moeten inzetten om de grote vraag aan te kunnen", gaat Derlijn verder. Volgens de officier zijn er meer wespen dan vorig jaar, maar iets minder dan het jaar daarvoor. "Dat is variabel en afhankelijk van het weer. Maar nu hebben we dus een topmoment."