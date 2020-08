Coloradokeverplaag in Kapelle-op-den-Bos: "Wij roepen boeren op om hun aardappelvelden beter te rooien"

Op verschillende plaatsen in Kapelle-op-den-Bos hebben inwoners last van coloradokevers. De beestjes komen uit de naburige maïsvelden tot op de terrassen en in de tuinen. "We kunnen er momenteel weinig aan doen, maar het is wel belangrijk dat boeren hun aardappelvelden beter rooien", zegt waarnemend burgemeester Lena Ghysels.