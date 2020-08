De Crem wil plaatsverbod voor amokmakers aan hele kust en meldingsplicht: "Die kerels zijn hier geen baas"

Minister De Crem werd in de commissie Binnenlandse Zaken aan de tand gevoeld over de situatie aan de kust afgelopen weekend. Verschillende commissieleden stelden zich heel wat vragen, niet alleen over de drukte aan de kust, "die perfect voorzien had kunnen worden", maar ook en vooral over de relschoppers in Blankenberge. Sommige commissieleden verweten de minister dat de federale regering de kustburgemeesters in de steek heeft gelaten en er geen plan was voor het binnenlands toerisme in coronatijden.

Verschillende commissieleden eisten ook een plan van aanpak tegen relschoppers aan de kust. De Crem kondigde aan dat hij aan een plaatsverbod voor amokmakers werkt, dat aan de hele kust zal gelden en indien nodig ook in de recreatiedomeinen. Dat plaatsverbod zal gerechtelijk of administratief opgelegd worden, voegde de minister eraan toe, dat moet nog bekeken worden. "Ik zal blijven optreden om de openbare orde te handhaven", zei De Crem, "die kerels zijn hier geen baas en zullen het ook nooit worden."

Daarnaast pleit De Crem ook voor een meldingsplicht tijdens een hittegolf voor mensen die al bekend zijn bij het gerecht voor strafbare feiten. Die zouden zich in het politiecommissariaat van hun woonplaats moeten aanmelden, zodat de politie kan controleren of ze zich aan het plaatsverbod houden. Het sluiten van stations wil De Crem niet. "Dat zou buiten alle verhouding zijn en de gewone dagjestoeristen straffen."