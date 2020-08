Helft meer internetoplichtingen op een jaar tijd: zo bescherm je je ertegen

Smishing, of sms-phishing, kan in verschillende vormen voorkomen, maar de techniek blijft steeds dezelfde. Je ontvangt een sms van een onbekend nummer. In dat bericht staat dat je een prijs hebt gewonnen, dat je dringend een boete moet betalen, of dat je bankkaart op het punt staat te vervallen. Men vraagt je om te klikken op een link in het bericht, je gegevens in te vullen, of de gegevens van je bankkaart te bevestigen met je kaartlezer. Doe dat nooit. Voor je het weet, stelen oplichters je privégegevens of plunderen ze je bankrekening.