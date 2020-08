De Panne wil dagtoeristen spreiden: "Kom 's morgens of 's avonds naar onze gemeente"

Ook in De Panne is het druk. Maar toch denkt de gemeente er niet aan dagtoeristen te weren. De gemeente heeft al een paar scenario's klaar om het aantal bezoekers te spreiden. "Het zou kunnen dat we de mensen afraden om zondagmiddag rond 14.30 uur nog naar De Panne af te zakken", zegt burgemeester Degrieck. "Anders sta je hier een uur in de file. Kom liever wat vroeger, 's morgens als het wat frisser is. Of kom later om een avondwandeling te maken."