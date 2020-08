Dierenvriend Deborah opent “rusthuis” voor oude en gehandicapte dieren: “Mensen willen enkel een perfecte hond”

Een jaar geleden besloot Deborah haar job als treinbegeleidster op te geven en een hoeve te kopen in Widooie. “Het is een heel oude hoeve waar nog veel werk aan is, maar ik zit hier goed”, vertelt ze. Daar vangt ze nu voornamelijk gedumpte dieren op. “Sommige dieren zijn gewoon oud, andere hebben dan weer wat meer moeilijkheden.”

“Teckel Benny heb ik gered uit Roemenië. Zijn vorige eigenaren hebben geprobeerd om hem dood te slaan, en hebben hem voor dood achtergelaten. Nu heeft hij een waterhoofd en hij is heel angstig. Win, nog een hond, is blind. Toen hij hier aankwam, was hij helemaal kreupel en door een gezwel doof. Nu is hij gelukkig opgeknapt. Golden retriever Shana komt dan weer van een broodfokker. Toen we hem vonden, zat hij in een kot dat niet groter dan een meter was. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld ook een verlamd katje dat niemand wil.”