Bedrijven uit evenementensector richten zomerse pop-up Bar Play op aan Zoet Water in Oud-Heverlee

Door de coronacrisis ligt de evenementensector zo goed als stil. Dat betekent dat bedrijven die in deze sector onder andere promotiestanden bouwen en voor festivaldecors zorgen momenteel niet veel te doen hebben. Daarop besloten enkele bedrijven om een zomerse pop-up bar aan de speeltuin aan het Zoet Water op poten te zetten. Thomas Jonkers is een van de oprichters: “We zagen dat de gemeente Oud-Heverlee en concessie had uitgeschreven om hier iets te doen en dachten dat het misschien een leuke aanvulling kan zijn op wat we tot heden al veel gedaan hebben, namelijk het bouwen en decoreren van zulke aangelegenheden”. Het horecagedeelte neemt de groep nu dus ook voor haar rekening.