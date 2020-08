Epidemioloog Pierre Van Damme sceptisch over Russisch vaccin: "Heel verwonderlijk en geheimzinnig"

"Ik ben toch eerder sceptisch", vertelt hij bij Radio 2 Antwerpen. "Uiteraard is er een wedloop aan de gang tussen de VS, Europa, China en Rusland. Als je als eerste een vaccin registreert zorgt dat voor een zekere prestige."

"Het is zeer verwonderlijk dat Rusland zo vroeg al een vaccin laat registeren, andere vaccins zitten nog in vroegere testfases. Nu, als zij zeggen dat alles in orde is en er volgens de geijkte weg is gegaan, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Het is moeilijk te beoordelen aangezien er geen gegevens opengesteld zijn."

Maar vreemd is het dus zeker wel volgens Van Damme. "Volgens de officiële bronnen zitten ze zelf ook maar in fase 1 of 2. Als ze nu zeggen dat hun vaccin werkzaam is, dan zouden ze fase 3 al afgerond moeten hebben. Dat is een studie met 10.000 à 20.000 mensen. Misschien hebben ze dat al op een heel geheimzinnige manier gedaan, maar dan zou ik in hun plaats die resultaten toch zo snel mogelijk met de rest van de wereld delen om te tonen hoe goed ik gewerkt zou hebben."

Wanneer kunnen we dan wel een volledig getest vaccin verwachten? "We zien daar gelukkig evoluties in. Er wordt enorm hard gewerkt door enorm veel bedrijven. Sommige fabrikanten gaan richting testfase 3. We mogen tegen het tweede kwartaal van 2021 vaccins verwachten die goed gedocumenteerd zijn op gebied van werkzaamheid en veiligheid. Dan wordt de grote uitdaging om die op grote schaal te produceren, en dan moeten we al spreken over midden tot eind 2021."