"Laat ons werken: steun ons en laat de sector niet verdwijnen: medewerkers cultuursector slaken noodkreet

Pepijn Mesure (30) is al 8 jaar geluids- en theatertechnicus, en combineert dat met allerlei opdrachten in de muziekwereld. Zo begeleidt hij als tourmanager verschillende artiesten bij concerten. Daarnaast is hij betrokken bij theater- en dansproducties van het gezelschap Ontroerend Goed en choreograaf Wim Vandekeybus.

"Ik heb in maart 2 dagen gewerkt, aan de installatie van een ronddraaiend podium in Amsterdam: toen was de lockdown er, en daarmee einde voorjaar", vertelt hij. Na maanden zonder culturele opdrachten heeft hij vanaf deze week tot eind augustus een tijdelijke job bij de Vooruit in Gent. "We werken aan een nieuwe theaterproductie, die normaal in oktober in première gaat in Bordeaux. Zal dat effectief gebeuren? Kunnen we try-outs doen voor een beperkt publiek? Wat na deze opdracht? Je durft niet na te denken over de toekomst, want die wordt je misschien opnieuw afgepakt."