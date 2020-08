Gentse fietskoeriers willen geen mondmaskerplicht: "Ongezond en zelfs gevaarlijk"

“Het is zeer moeilijk werken met deze temperaturen, verschillende mensen klagen dat ze kortademig worden”, legt Koen Zelderloo uit, hij vertegenwoordigt de fietskoeriers. “We fietsen soms tot 100 km per dag, ik denk dat dat onder ‘intensief sporten’ valt.” Daarom willen de koeriers een uitzondering op de mondmaskerplicht. “Er zijn in Gent geen uitzonderingen op de mondmaskerplicht voor sporters en ik vind dat niet kunnen. Ik word er zelf kortademig van en ik begin ervan te hyperventileren.”

De koeriers hebben de burgemeester erover aangesproken. “Hij verwijst naar een uitkering die we kunnen krijgen, maar dat willen we niet, we willen ons werk kunnen verder doen.” De vakbond zal nu bij de stad de vraag van de koeriers bepleiten.