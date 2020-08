Georges-Louis Bouchez (MR) lanceert een charmeoffensief, voor de eerste keer in het Nederlands

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) pleit voor een sterke regering die de volledige legislatuur uit zit en die de coronacrisis moet aanpakken. Hij doet dat in een videoboodschap op Twitter, voor de allereerste keer in het Nederlands. Blijkbaar probeert Bouchez het "patserige" beeld bij te sturen dat de voorbije maanden over hem is ontstaan.