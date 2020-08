Grondwaterstanden zakken verder, nu "laag tot zeer laag" in 78 procent Vlaamse meetpunten

Het getal van 78 procent is hoog, in juli bedroeg het nog "maar" 61 procent. Tegenover een maand geleden zijn de grondwaterstanden gezakt in 95 procent van de meetplaatsen. Ondanks het feit dat juli niet kurkdroog verliep, zijn de huidige grondwaterstanden vergelijkbaar met die van augustus vorig jaar, toen we een droge zomer beleefden.

Bernard De Potter van de VMM zegt dat deze situatie niet kan blijven duren omdat die op termijn anders onhoudbaar wordt. Het weer hebben we niet in de hand, maar andere maatregelen worden daarom des te belangrijker.

De Blue Deal onder meer, waardoor via verschillende ingrepen het regenwater dat er valt, beter moet worden vastgehouden (zie teaser links). Anderzijds zullen we moeten leren leven met klimaatverandering en lage grondwaterstanden. Initiatieven zoals die van watermaatchappij Farys die in Oostende brak water ontzilt, zijn daarom belangrijk voor de toekomst.

De komende dagen wordt wel regen voorspeld, maar het zullen vooral onweders zijn, wat niet ideaal is. Bij plotse, intense regenval kan het water niet goed in de bodem doordringen, zodat er veel regenwater verloren gaat. De VMM verwacht dat de situatie zich niet meteen kan herstellen, ook niet als we in september een normale hoeveelheid regen zouden krijgen.