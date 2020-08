Politie ontmantelt grootste cocaïnelab ooit in Nederland

In het drugslab vond de politie tienduizenden liters aan chemicaliën en zo'n 100 kilo cocaïne. Bij de manege waren ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd. De politie viel dezelfde dag ook loodsen binnen in Elshout (provincie Noord-Brabant) en in Apeldoorn (Gelderland). In deze laatste plaats vond de politie ongeveer 120.000 kilo dragersmateriaal. Uit dat dragersmateriaal wordt via een chemisch proces cocaïne onttrokken.

(Lees verder onder tweet)