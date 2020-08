Slimme waterzakken redden bomen van de droogte 

De gemeente heeft nu extra waterzakken aangekocht, zegt Marc Van Havere van de groendienst. " In het domein Cortewalle hebben we gezien dat de bomen geen waterzakken meer nodig hebben en dus hebben we gekeken in onze gemeente en de deelgemeenten waar bomen er door de droogte slecht aan toe zijn. Dat was zo in Kieldrecht. Daar komen er waterzakken aan hulstbomen en in Melsele komen de waterzakken aan lindebomen. "

De gemeente heeft ondertussen ook een contract met Aquafin, zegt Marc nog. " Dat betekent dat wij water mogen halen uit het waterzuiveringsstation, geen leidingwater, maar wel effluent water, dat is gezuiverd afvalwater dat niet geschikt is voor consumptie "