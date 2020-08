Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai op borgtocht vrijgelaten

Lai kwam op borgtocht vrij en aan het politiebureau werd hij meteen opgewacht door verschillende aanhangers. Ook internationaal kreeg Lai steun. Zo heeft onder meer de Amerikaanse regering felle kritiek geuit op de arrestatie van Lai.



De uitgever van de democratische krant Apple Daily, is tot nu toe een van de bekendste democratische activisten die werd opgepakt voor het schenden van de Chinese veiligheidswet die sinds kort in Hongkong van kracht is. Na zijn arrestatie gisteren viel ook een indrukwekkende politiemacht van 200 agenten de kantoren van zijn krant Apple Daily binnen. (Lees verder onder de foto)

Pers vrijlating Jimmy Lai Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Zowel in zijn krant als sinds kort op Twitter heeft de mediamagnaat kritiek op de machthebbers in China geuit. "Ik heb altijd gedacht dat ik op een dag in de gevangenis zou belanden voor mijn publicaties en mijn steun voor een democratisch Hongkong. Maar voor een paar tweets, omdat die de nationale veiligheid van dat machtige China zouden bedreigen? Dat is nieuw, zelfs voor mij”, liet Lai weten.





(Lees verder onder de foto)

Aanhangers Jimmy Lai Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Omstreden veiligheidswet

Volgens critici versterkt China door deze wet zijn greep op Hongkong, dat als voormalige Britse kroonkolonie een speciale status geniet met eigen regels. Washington spreekt over een uitholling van de vrijheden in de Chinese stad. De Apple Daily kondigde na de arrestatie op de voorpagina aan dat zij "door zal vechten". Lai riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Apple Daily Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.