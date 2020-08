Hoorcentrum ontwikkelt mondmaskermodus voor hoorapparaten

"Elke gehoorgang is anders", legt Aerts om te beginnen uit. "Wij zijn het dus gewend om hoorstellen uit te meten en aan te passen aan de persoonlijke behoeften van onze klanten. Op die manier hebben we ook de mondmaskermodus bedacht. Een mondmakser zorgt er namelijk voor dat geluiden op verschillende toonhoogtes gedempt worden. En die demping proberen wij te compenseren met een speciale knop op het hoorapparaat of via een app op de smartphone."