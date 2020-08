Hotels in Brugge hebben het erg moeilijk door de coronacrisis: "Slechts 25 procent van de kamers bezet"

"Het is deze maand erg kalm", zegt Dimitri Thirion. Hij baat Hotel Jan Brito uit, niet ver van het Astridpark in Brugge. "We hebben 37 kamers, maar momenteel zijn er maar 8 bezet. Dat is absoluut niet genoeg. Af en toe doe ik streekproeven bij de collega's. Ook daar zitten ze maar aan een bezettingsgraad van 20 à 25 procent voor de maand augustus. Dat zijn dramatische cijfers."

"Normaal gezien draaien de meeste hotels in Brugge in de maand augustus rond de 90 procent bezetting", vervolgt hij. "De meeste gasten die nu boeken zijn Belgen, maar helaas is België maar een heel klein land. Heel wat mensen gaan op vakantie naar de kust of de Ardennen. De kunststeden vallen een beetje uit de boot op dit moment."