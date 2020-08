Coronabesmettingen stijgen in Oost-Vlaanderen, maar "paniek is niet nodig" volgens provincie

De gouverneur legt uit dat de regionale gezondheidsinspecteur dagelijks de cijfers van de eigen callcenters bekijkt, samen met de cijfers van Sciensano. De cijfers van de callcenters zijn dagcijfers, op de cijfers van Sciensano zit 2 dagen vertraging. Uit die cijfers besluit de gezondheidsinspecteur (dat is een dokter) of een gemeente in een voor-alarmfase zit. Als dat zo is dan wordt die gemeente samen met de provincie gecontacteerd.

Vervolgens onderzoekt het Agentschap Zorg en Gezondheid waar de besmetting precies zit, of het een bedrijf is, of een familie, ... Dan wordt bekeken of de gemeente extra maatregelen moet nemen. Tot nu toe is dat nog in geen enkele Oost-Vlaamse gemeente nodig geweest.

Als een gemeente toch in de rode zone komt, dan overlegt ze met de provinciale crisiscel welke maatregelen nodig zijn.