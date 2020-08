Kermisfanaat uit Hamont-Achel bouwde zelf paardjesmolen: “Ik heb mijn hele leven doorgebracht op de kermis”

De paardjesmolen werd gebouwd in 1995. Roel, vroeger onderwijzer in Hamont-Achel, besloot de attractie helemaal zelf te maken. “Hier in Achel zijn er ieder jaar dorpsfeesten. En de gemeente huurde elk jaar een paardjesmolen, dat was zo’n dertig jaar geleden. Die attractie kostte toen 20.000 frank. Maar het had zo veel succes dat de kermisman besloot om de prijs te verdubbelen. Toen dacht ik: laat me er zelf eentje maken, dat is gratis”, legt Roel uit.

De Achelaar heeft niet toevallig een gezonde obsessie voor het kermisleven. “Het komt eigenlijk door jeugdsentiment”, vertelt Roel. “De attractie is nagemaakt naar een paardjesmolen waar ik vroeger als klein kind altijd op zat. De kermis stond altijd vlak voor de deur, en de foorkramers kwamen bij ons water halen. Ik kreeg dan altijd een paar bonnetjes voor de paardjesmolen. Uiteindelijk ging ik die attractie ook zelf bedienen. Ik heb mijn hele leven doorgebracht op de kermis. Ik word er altijd heel nostalgisch van. Als ik bijvoorbeeld “Dolce Paola” van Adamo hoor, dan zie ik de botsautootjes nog zo rijden.”