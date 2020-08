Kinderartsen en –psychologen willen dat alle kinderen voltijds naar school kunnen op 1 september

In de komende dagen wordt beslist over de start van het nieuwe schooljaar. Dat zal gebeuren in overleg met het onderwijsveld en de medische experten van de GEES. Maar voor de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, een werkgroep van kinderartsen, -psychiaters, -psychologen en –verpleegkundigen, is het nu al duidelijk: er moet een volledige heropening van de scholen komen, zodat alle kinderen opnieuw voltijds naar school kunnen. Dat schrijft de Task Force in een open brief (zie hieronder).

Het schoolse aanbod dat tijdens de eerste coronagolf werd uitgewerkt, was niet optimaal, schrijven de medische kinderexperten. Een werking van 50 en zelfs 80 procent is niet voldoende en hetzelfde geldt voor afstandsonderwijs. Want school is meer dan leren, er is het sociaal contact, de ondersteunende rol die een leerkracht kan hebben voor een kwetsbaar kind enz.

Als je de scholen sluit, geef je daarenboven een boodschap dat onderwijs niet zo belangrijk is én dat de school een onveilige plek is. Die “onterechte boodschap” moet zo snel mogelijk ontkracht worden. En dat kan het beste gebeuren door een volledige heropstart van de scholen op 1 september.