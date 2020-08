Limburgse kunstenaars installeren kunst in het straatbeeld

"Ons dioraam is een kijkkast", zegt Toon. "Daar leent een winkelvitrine zich dan ook heel goed voor." Het zijn geen tekeningen of kaders zoals in een traditionele expo, maar elementen uitgesneden in dik karton. "Zo is er bijvoorbeeld een boom, een zelfportret van Toon en een slak", zegt Charlotte. "We kunnen die voor en achter elkaar zetten zodat je echt zo'n kijkraam effect krijgt."

Alle info vind je op de website van 'Zin in Zomer'.