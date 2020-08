Machtsvacuüm dreigt in Libanon: "Ontslag regering zal de boel niet kalmeren"

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. "De demonstranten weten heel goed wat ze niet willen, namelijk deze regering, maar er lijkt geen alternatief klaar te liggen. En dat terwijl de chaos net zo groot is en coördinatie en efficiëntie heel hard nodig zijn", zegt Mohr, verwijzend naar de internationale hulp die het land krijgt of zal krijgen.



Hoe dan ook zouden het benoemingsproces van een nieuwe premier en de regeringsvorming wel eens lang kunnen duren, voorspelt Mohr, want dat gebeurt volgens in de grondwet verankerde afspraken. Zo moet de premier een soennitische moslim zijn en moeten premier en regering nog goedgekeurd worden door president en parlement. "Daardoor zullen we misschien met een machtsvacuüm zitten."

"Het ontslag van de regering zal de boel in elk geval niet kalmeren", meent Mohr. De demonstranten willen af van de oude garde, maar het is heel moeilijk om het bestaande systeem zomaar om te zwaaien, geeft Mohr aan. "Het lijkt alsof we gewoon hetzelfde spelletje nog eens gaan overdoen."

De demonstranten blijven in elk geval de straat op gaan. Ook vandaag zijn er demonstraties gepland. "Het is nu of nooit voor hen."