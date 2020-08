Liveblog - Besmettingen en opnames stijgen, en vandaag overleg met NMBS over (al dan niet) extra treinen naar zee

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is verder gestegen. In de week van 1 augustus tot 7 augustus raakten gemiddeld 588 mensen per dag besmet. Dat zijn er 11 procent meer dan de week ervoor. De stijging is minder groot dan gisteren. In de week van 31 juli tot 6 augustus werden er nog 580 besmettingen geteld.



Daarnaast overlijden gemiddeld dagelijks bijna 4 coronapatiënten. Dat is een toename met 56 procent op weekbasis. Dat is dan weer een relatief sterke stijging, want gisteren was er nog een stijging met 33 procent van het weekgemiddelde. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week gestegen naar gemiddeld 28 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, tegenover 25 opnames de week voordien. Dat is een stijging van 15 procent.



In totaal zijn nu al zeker 74.620 mensen in ons land besmet geraakt met COVID-19. Er werden 18.498 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 9.879 mensen stierven aan de gevolgen van het verraderlijke longvirus. De volledige cijfers staan op de website van gezondheidsinstituut Sciensano.