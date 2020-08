Man in Lokeren gestorven bij manipulatie van een obus

"Het gaat om een tragisch ongeval", zegt burgemeester Filip Antheunis (Open VLD). "De man was een verzamelaar van oorlogsmunitie. Tijdens zijn vakantie in de Ardennen, heeft hij een obus meegebracht. Eenmaal thuis is hij aan de obus beginnen te werken met een slijpschijf. Die is ontploft en de man is ter plaatse gestorven".

"Dovo is ter plaatse geweest om te kijken of er verder nog ontploffingsgevaar was en om te zien of er nog ander oorlogsmateriaal ligt. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar het is nog niet duidelijk of er nog andere munitie in huis ligt" zegt de burgemeester nog.

Het onderzoek is nog volop aan de gang.