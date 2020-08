Mechelse duiven gaan aan de pil: "Meest diervriendelijke manier van bestrijding"

“Duiven kunnen heel wat overlast creëren in een stad. Ze kunnen schade berokkenen aan gebouwen en in de landbouw en in uitzonderlijke gevallen zelfs de volksgezondheid bedreigen. Het is dus belangrijk om de Mechelse duivenpopulatie zo goed mogelijk in te perken", legt schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen) uit. “Met dit uniek niet-hormonaal voorbehoedsmiddel maken we efficiënt maar vooral op diervriendelijke manier werk van de duivenpopulatie onder controle te houden", vertelt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

“Daarnaast roepen we onze inwoners op om duiven niet te voederen. Het zorgt ervoor dat de populatie sneller groeit dan wenselijk”, vult De Bie aan.