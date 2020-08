Meer ruimte voor bijen en vlinders in Lanaken door natuurverbinding

"De bedoeling is dat we via de gemeentebossen meer ruimte gaan creëren voor bepaalde soorten, zoals vlinders en bijen", zegt Bart Hoelbeek. "Vandaag zijn we dan gestart met de afbraak van een chalet en het bestrijden van exoten zoals fijnsparren, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers."

Voor deze werken wordt samengewerkt met De Winning. "Wij zijn hier een houten chalet aan het slopen en onze kraanchauffeur gaat ook de betonnen palen rond heel het gebied weghalen", zegt Bruno Rutten. "De bedoeling is dat alles hier terug natuur wordt."