Melat Gebeyaw Nigussie nieuwe directeur van de Beursschouwburg in Brussel

Melat Gebeyaw Nigussie is nog geen 30 maar heeft al een opmerkelijk CV als auteur, opiniemaker, activist en projectcoördinator bij BOZAR in Brussel. De auteur met Ethiopische roots is nu klaar voor een nieuw hoofdstuk: vanaf midden september start ze als artistiek en algemeen directeur van de Beursschouwburg, een instituut in het centrum van de hoofdstad.