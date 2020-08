Minister van Toerisme Demir: "Een bezettingsgraad van 10 % van hotels in Antwerpen, dat is dramatisch"

“In juli zijn de binnenlandse boekingen met 50 procent gestegen en in augustus zien we een soortgelijk cijfer. Dat is hoopgevend, maar dat maakt niet goed wat de toeristische sector heeft verloren sinds maart van dit jaar."

Kunststeden bloeden

"Vooral de plattelandsstreken doen het goed: Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, waar mensen rustig kunnen gaan wandelen en fietsen. Maar we zien dramatische cijfers voor de kunststeden in ons land. De bezettingsgraad in Antwerpen is 10 procent. De kunststeden zoals Gent, Brugge en Antwerpen zijn net de plekken waarmee we in het buitenland België promoten en de schade die er nu berokkend is, maken we niet meteen meer goed. De vluchten uit Italië, China en Japan – landen waar onze kunststeden heel populair zijn – zijn volledig weggevallen sinds maart. Dat is ook niet abnormaal. Als er in kranten staat dat Antwerpen het Belgische New York is, dan is dat geen reclame. Zo’n imago blijft ook heel lang hangen, het zal niet simpel zijn om die kunststeden terug te promoten."

"Ik ben dan ook een voorstander om naar de broeihaarden te kijken en daar in te grijpen, in plaats van een volledige provincie af te sluiten. Als je bedenkt dat het probleem in Antwerpen zich vooral in Borgerhout situeert en dat ook de binnenstad en de Kempen, waar de besmettingen relatief laag zijn, ook worden platgelegd, dan vind ik dat bijzonder jammer. Safety first, absoluut, maar een hele provincie platleggen, ik vind dat je daar beter over moet nadenken.”

Zwemmen in Watou

Ook Demir zelf kiest dit jaar voor een vakantie in eigen land. “Vorig weekend was ik in de prachtige Westhoek. Watou vind ik een aanrader en ook Poperinge was aangrijpend met het herdenkingstoerisme en we zijn ook naar Lampernisse gegaan, om rustig te wandelen en van de natuur te genieten. In onze B&B in Watou was een zwemvijver, dus voor mijn dochtertje Rosanne van 2,5 was dat perfect. Ik doe dit jaar ook van ‘play local, eat local’. We moeten onze ondernemers, die dag en nacht met hart en ziel werken, zoveel mogelijk ondersteunen als we niet willen dat die sector kapot gaat.”