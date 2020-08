Mysterie opgelost: ondergronds zout water oorzaak heldere plekken op dwergplaneet Ceres

De dwergplaneet Ceres bevindt zich in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter en is met haar diameter van zo'n 950 kilometer veruit het grootste object in die gordel.

In maart 2015 bereikt de ruimtesonde Dawn van de NASA Ceres en kwam ze in een baan rond de dwergplaneet. Tegen het einde van de missie van Dawn, in oktober 2018, was ze het oppervlak van Ceres genaderd tot op minder dan 35 kilometer, zodat de sonde gedetailleerde gegevens kon doorsturen over de mysterieuze heldere plekken op het oppervlak waarvoor Ceres bekend stond.

Wetenschappers hadden al uitgezocht dat de heldere gebieden afzettingen waren, die voor het grootste deel bestonden uit natriumcarbonaat, een verbinding van natrium, koolstof en zuurstof. Waarschijnlijk waren ze afkomstig van een vloeistof die opborrelde naar het oppervlak en verdampte, en zo een erg weerkaatsende zoutkorst achterliet. Maar de wetenschappers hadden niet kunnen vaststellen waar die vloeistof vandaan kwam.

Door de gegevens te analyseren die Dawn tegen het einde van haar missie verzameld had, zijn de wetenschappers van het Dawn-team tot de conclusie gekomen dat de vloeistof uit een diep reservoir van pekelwater komt, water dat verrijkt is met zout.

Door de zwaartekracht van Ceres te bestuderen kwamen de wetenschappers meer te weten over de interne structuur van de dwergplaneet en waren ze in staat vast te stellen dat het zoutwaterreservoir zo'n 40 kilometer diep is en zich uitstrekt over honderden kilometers.

Ceres heeft geen interne hitte die veroorzaakt wordt door zwaartekrachtinteracties met een grote planeet, wat wel het geval is voor een aantal van de ijzige manen van het buitenste zonnestelsel. Maar het nieuwe onderzoek bevestigt dat Ceres net als die ander ijzige hemellichamen een waterrijke wereld is. Het onderzoek was overigens toegespitst op de 92 kilometer brede Occator-krater waar de meest uitgestrekte heldere plekken te vinden zijn.

"Dawn heeft veel meer bereikt dan we hoopten toen de sonde vertrok op haar bijzondere buitenaardse expeditie", ze Marc Rayma, de directeur van de missie aan het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA. "Deze opwindende nieuwe ontdekkingen van het einde van haar lange en productieve missie vormen een prachtig eerbetoon aan deze opmerkelijke interplanetaire onderzoeker."