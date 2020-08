Na twee jaar pensioen keert Eliane terug als cafébazin tijdens corona: "Echt enorm aanpassen"

Eliane Laurent nam eind 2017 afscheid van het Hof Ten Hemelrijk in Opwijk, waar ze 26 jaar de vaste cafébazin was. Ze wou meer tijd voor haar kleinkinderen en deed vrijwilligerswerk in twee scholen tot corona er een stokje voor stak. “Ik mocht niet meer helpen, omdat ik 65 plus was en dan dacht ik ‘ik ga zelf een café open doen”, aldus Eliane. Tien jaar eerder kocht ze het café De Zwaan in Opwijk. Ze verhuurde het verder, maar toen de handelshuurovereenkomst van de vorige uitbaatster afliep, koos Eliane om er zelf voor te gaan.