Nieuwe klacht tegen Antwerpse avondklok: "Door de hitte-aanpassingen was de vorige niet meer up-to-date"

"Of de provincie dan niet gewoon opnieuw enkele aanpassingen kan doen ? Dat kan inderdaad een spelletje blijven, maar wij willen vooral dialoog", zegt één van de intiatiefnemers Dirk Melis uit Dessel. "We willen enkel dat hetgene dat in strijd is met de grondwet, uit de besluiten wordt gehaald."

De 10 hopen dat de klacht eind deze week of begin volgende week wordt behandeld.