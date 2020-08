Australische regio Noordelijk Territorium sluit grenzen tot 2022, om Aboriginals te beschermen

"De komende 18 maanden zullen er strenge grenscontroles van kracht blijven. En we rusten onszelf uit met de nodige middelen om hierin te slagen", verklaarde Michael Gunner, de regeringsleider van de regio, op de zender ABC.

De grenzen blijven dicht voor inwoners van gebieden elders in Australië die getroffen zijn door het coronavirus. Op dit moment zijn dat Victoria, met zo'n 8.000 nieuwe gevallen in Melbourne en Nieuw-Zuid-Wales, waar er nieuwe, kleine clusters ontstaan zijn in Sydney. In principe gaan de grenzen niet helemaal dicht, mensen uit getroffen regio's kunnen het Noordelijk Territorium wel nog binnen, maar moeten dan wel eerst 14 dagen in een hotel in quarantaine doorbrengen, op eigen kosten.

Op die manier wil de regering van het Noordelijk Territorium de Aboriginalbevolking daar beter beschermen. In de dunbevolkte regio van zo'n 250.000 inwoners is 30 procent Aboriginal. Die gemeenschappen worden als uiterst kwetsbaar beschouwd tegenover ziektes als COVID-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ze hebben vaak minder toegang tot gezondheidszorg waardoor ze met onderliggende gezondheidsproblemen te maken krijgen en op die manier minder overlevingskansen hebben eenmaal ze besmet zijn met het coronavirus.

Voorlopig blijft het Noordelijk Territorium vrij goed gespaard van het coronavirus. Er zijn sinds het begin van de pandemie nog maar weinig besmettingen vastgesteld en nog geen enkel dodelijk slachtoffer gerapporteerd.

In heel Australië zijn tot nog toe bijna 22.000 besmettingen vastgesteld. Iets meer dan 330 sterfgevallen worden in verband gebracht met het virus. Ook de landsgrenzen zijn voorlopig voor onbepaalde tijd gesloten voor internationale reizigers. Tussen de deelstaten onderling mag ook niet gereisd worden, mogelijk tot Kerstmis.