Onderweg naar pretpark Bellewaerde? Stop dan ook even aan een oorlogsbegraafplaats in Ieper

Nele Bille van de Commonwealth War Graves Commission neemt ons graag eens mee naar een minder bekende begraafplaats, die van R.E. Railway Wood in Ieper. "Het is een atypische begraafplaats. Een kleine plek, zonder typische grafstenen en er is ook geen gras maar wel grind. Je ziet hier ook het "cross of sacrifice" dat je af en toe ziet op andere begraafplaatsen. Hier liggen 12 oorlogsslachtoffers begraven, die in de tunnels hieronder zijn gesneuvels tijdens de Eerste Wereldoorlog."

De begraafplaats ligt langs een wandel- en fietsknooppunt en ligt vlak bij pretpark Bellewaerde. Vanop de heuvel heb je een mooi uitzicht op de torens en de skyline van Ieper en op de vele heuvels van Heuvelland.