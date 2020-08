Onrust in Wit-Rusland...of is het in Belarus? Hoe moeten we dat land noemen?

Dat wij in het Nederlands spreken van Wit-Rusland, daar is op zich niets mis mee, want dat is de letterlijke vertaling van Belarus. "Belaja" betekent wit, en "rus" kan verwijzen naar Rusland. In het Russisch heet het land "Belarussia", en het is die Russische naam die wij in het Nederlands letterlijk hebben vertaald. Wit-Rusland dus.