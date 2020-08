Ook zonder dagtoeristen is het druk in Knokke-Heist

Hetzelfde geluid is te horen in het toerismekantoor op het Lichttorenplein. "Aan de balie is het druk. Veel toeristen komen vragen wat er te doen valt, nu de meeste evenementen niet doorgaan", zegt balieverantwoordelijke Katelijne Vanbesien.

Op het toerismekantoor krijgen de medewerkers veel telefoontjes over het weren van dagtoeristen. "De mensen willen weten of ze toch mogen komen", zegt Katelijne. "Als we antwoorden dat ze bijvoorbeeld niet mogen komen om een dagje te winkelen, reageren ze meestal positief. Ze antwoorden dan dat ze wel later eens zullen komen. Sommigen bellen om te vragen of ze vrienden of familie, die hier op appartement zitten, mogen bezoeken. Dat mag. En ook wie kan bewijzen dat hij of zij een reservatie heeft in een restaurant, is welkom."